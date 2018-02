Mit City4U zum „Miss Vienna“-Casting 2018

# Organisator Chris Steiner will nun durchstarten

Dieses Jahr steht die Miss Vienna Wahl unter einem ganz besonderen Stern. "Nachdem 2016 mit Dragana Stankovic und 2017 mit Celine Schrenk die Miss Austria jeweils aus meinen Reihen gekommen ist, hoffe ich auf das Triple", verrät er. Sein Motto ist "JETZT ERST RECHT", denn das Ziel, dreimal in Folge die Miss Austria zu holen, könnte für ihn der Anstoß sein, seine Karriere mit diesem fulminanten Zug zu pausieren und kürzer zu treten. "Privat geht es mir sehr gut und ich denke, wenn ich das Triple knacke, kann ich mich zurücklehnen und auf die Familie konzentrieren - ich werde nicht von der Bildfläche verschwinden, doch einige wichtige Angelegenheiten abgeben", so sein Plan.