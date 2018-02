Lenker bei Crash aus Pkw geschleudert

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagabend einen 38-jährigen Kärntner das Leben gekostet. Der Mann wurde kurz vor 20 Uhr auf der Ossiacher Bundesstraße (B94) bei Treffen am Ossiacher See bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert und dabei getötet. Fünf weitere Beteiligte wurden verletzt.