„Stinkwanze“ gefährdet Neuseelands Landwirtschaft

Das New Zealand Institute of Economic Research warnte am Freitag vor der Marmorierten Baumwanze aus Asien. Diese könne nämlich Schäden in Milliardenhöhe anrichten, so die Experten des Forschungsinstituts. In den vergangenen Jahren habe sie etwa in Italien große Teile der Kiwi- und Birnenernte vernichtet. Ähnliches wird nun auch in Japan befürchtet.