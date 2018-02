Italien: Oma (93) wird als Internetstar gefeiert

Trotz ihrer 93 Jahre ist eine Großmutter aus der norditalienischen Provinz Vicenza in dieser Woche nach Kenia gereist, um drei Wochen lang als ehrenamtliche Helferin in einem Waisenhaus zu arbeiten. Ein von ihrer Enkelin Elisa gepostete Bild der Pensionistin auf dem Mailänder Flughafen mit dem Koffer in der Hand machte "Oma Irma" zum Internetstar.