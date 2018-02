Die Hauptdarsteller zwischen Politik und Horror

Noch am Anfang seiner Karriere steht Timothee Chalamet (22), der in "Call Me by Your Name" bleibenden Eindruck hinterließ. Der US-Amerikaner, den man auch aus der Fernsehserie "Homeland" kennt, spielt darin einen italienischen Jugendlichen, der mit dem Assistenten seines Vaters eine Affäre eingeht. Vielfach wurde Chalamet für seine einfühlsame und überzeugende Leistung in der Romanadaption von Regisseur Luca Guadagnino gelobt, die ihm etliche Auszeichnungen einbrachte. Dass sein Lauf nicht von ungefähr kommt, zeugen auch Auftritte in Filmen wie "Hot Summer Nights" oder "Lady Bird".