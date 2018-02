Mehr Sicherheit auf Salzburgs Bahnhöfen

Alle Bahnhöfe in Österreich werden flächendeckend mit Halteschlaufen zur Sicherung von Kinderwägen ausgerüstet. "In Salzburg ist derzeit jeder Bahnsteig mit zumindest einer Schlaufe versehen worden. Noch im ersten Quartal 2018 sollen an jedem Bahnsteig vier Schlaufen verfügbar sein", bekräftigt ÖBB-Sprecher Robert Mosser.

Darüber hinaus wurden die Lautsprecherdurchsagen geändert. In der Durchsage wird nun konkret darauf hingewiesen, dass bei Durchfahren eines Zuges im Bahnhof Kinderwägen und Gegenstände festgehalten werden sollen.