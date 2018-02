NBA: 18. Triple-Double für Russell Westbrook

Oklahoma-Star Russell Westbrook hat beim 110:107-Erfolg der Thunder bei den Sacramento Kings sein 18. Triple-Double in der laufenden Saison der NBA eingesackt. 15 Rebounds, 12 Assists und 17 Punkte standen am Donnerstagabend für den 29-jährigen Basketballer zu Buche. Die wichtigsten drei davon waren jene, die sein Wurf in der letzten Sekunde einbrachte, denn damit ging auch das Spiel an Oklahoma.