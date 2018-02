NHL: Vierter Sieg in Folge für Philadelphia Flyers

Die Philadelphia Flyers sind in der National Hockey League (NHL) momentan nicht zu stoppen. Michael Raffl und Co. setzten sich am Donnerstag vor eigenem Publikum gegen die Columbus Blue Jackets 2:1 durch und fixierten damit den bereits vierten Sieg in Folge. Die Flyers halten bei 74 Punkten aus 61 Spielen und sind als Dritter der Metropolitan Division der Eastern Conference voll auf Play-off-Kurs.