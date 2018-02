Salzburg-Gegner: Duell mit Stöger oder Leipzig?

Mit der besten Mannschaft in der Ära Red Bull gelang 2014 der Einzug in das Achtelfinale der Europa League. Mané, Kampl und Co. fegten mit einem Gesamtscore von 6:1 über Ajax Amsterdam hinweg. Donnerstag glückte vor 13.912 Zuschauer, darunter 2500 Basken, Historisches: Salzburg gelang gegen Real Sociedad zum zweiten Mal der Einzug in die Runde der besten 16 Teams der Europa League. Und das verdient!