Aufregung um Halo: Hamilton und Wolff spotten!

Kurz nachdem Valtteri Bottas mit dem W09 auf dem Grand-Prix-Kurs in Silverstone die ersten Kilometer gedreht hatte, stellte das deutsche Werksteam den neuen Königsklassen-Boliden auch offiziell vor. Der W09 trägt den vorgeschrieben Cockpitschutz Halo. „Im Moment ist er so neu, er sieht aus wie ein kleiner Alien“, kann sich Hamilton mit dem neuen Look aber nicht wirklich anfreunden.