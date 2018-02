Snow-Queen Gasser: „Ich hatte fast keine Schuhe“

„Krone“: Anna, du riskiertest beim letzten Sprung: War das so geplant?

Anna Gasser: Nein, überhaupt nicht. Ich habe mit meinen Trainern lange darüber diskutiert, was ich machen soll. Entschieden habe ich das ganz alleine oben am Ablauf. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Aber letztlich ist das Olympia, und da will man zeigen, was man wirklich kann. An den Sprung selbst kann ich mich aber überhaupt nicht erinnern. Ich war dabei wie in Trance.