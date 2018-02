Kein Massenstart! Vanessa Herzog mit Fieber

Bei ihren zwei Premieren-Weltcupsiegen am 20. und 21. Jänner in Erfurt war Herzog bereits leicht kränklich gewesen. Kurz vor der Abreise zu den Winterspielen in Südkorea musste sie wegen einer Influenza mit fast 40 Grad Fieber das Bett hüten. Sie reiste aber plangemäß nach Asien und bezog am 1. Februar als erste ÖOC-Athletin Quartier im Olympischen Dorf in Gangneung. Auf ein Antreten über 1.500 m verzichtete sie, fuhr als Fünfte über 1.000 m und Vierte über 500 m aber starke Ergebnisse ein.