Teuflisch! Grabner wechselt nach New Jersey

Grabner, der im Oktober 2009 sein Debüt in der NHL gefeiert hatte und seitdem in 532 Spielen auf 156 Tore und 88 Assists gekommen war (hinzu kommen 29 Play-off-Einsätze mit sechs Toren und sechs Assists) vollzieht damit in seiner neunten NHL-Saison den vierten Klubwechsel – nach den Stationen Vancouver Canucks, New York Islanders, Toronto Maple Leafs und eben New York Rangers!