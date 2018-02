Ofner und Limbacher gehen leer aus - Gold an Serwa

Auch Ofner rätselte zunächst. "Die Ski sind am Start richtig gut gerutscht. Aber dann gab es einige Flecken, wo es mich richtig hergestoppt hat", berichtete die 27-jährige Steirerin. Auf die Ski wollte sie sich auf keinen Fall ausreden. "Man hat drei Tage für uns getestet." Zwar bei ganz anderen Bedingungen, dennoch habe man am Renntag gutes Material gehabt. Plus: "Die neuen Verhältnisse haben mir eigentlich getaugt. Ich bin eine, die sich schnell einstellt."