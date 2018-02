Thiem mit Kurzauftritt! Nun im Rio-Viertelfinale

Nun gegen Verdasco

Als nächste Hürde wartet auf den Lichtenwörther am Freitag (3. Partie nach 19 Uhr MEZ) mit Fernando Verdasco neuerlich ein Spanier. Der 34-Jährige hatte mit dem Argentinier Nicolas Kicker zu Beginn Mühe, setzte sich aber nach etwas mehr als zwei Stunden 6:7(3),6:2,6:0 durch. Um seine Serie von sechs Match-Siegen auf der Tour in Folge auszubauen, muss Thiem eine Premiere gelingen. Beide bisherigen Aufeinandertreffen mit Verdasco endeten mit einem Sieg des Ranglisten-40., der in seiner Karriere sieben Turniersiege gefeiert hat. 2015 gewann der Linkshänder in Wimbledon auf Rasen in fünf Sätzen, 2017 beim Masters-1000-Turnier in Paris auf Hartplatz in zwei Sätzen.