Jubel über 0:2-Pleite! Leipzig im Achtelfinale

Leipzig hat am Donnerstag trotz einer Heimniederlage gegen Napoli das Achtelfinale in der Fußball-Europa-League erreicht. Das Team von Ralph Hasenhüttl unterlag 0:2, steht nach dem 3:1 im Hinspiel aber wegen der Auswärtstorregel in der nächsten Runde. Viktoria Pilsen hielt Tschechien mit dem Aufstieg gegen Partizan Belgrad im Rennen gegen Österreich um einen Champions-League-Fixplatz 2019.