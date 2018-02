Land soll über Neinsager-Gemeinden drüberfahren

Drei Tage vor der Landtagswahl haut die Wörgler Stadtführung in punkto Hochwasserschutz auf die Pauke. Weil der für heuer fix versprochene Dammbau und das 250-Millionen-Euro-Gesamtprojekt in weiter Ferne sind, will man vom Land ein „Drüberfahren“ über die widerspenstigen Gemeinden (Radfeld, Kundl, Angath).