Sextile: Zeit für einen neuen Paradigmenwechsel

Dämonen der Vergangenheit

„Die Band hat mir geholfen, mein Leben in den Griff zu kriegen und Halt zu finden“, erklärt Scaduto, „allein schon, dass ich bei den Proben und vor Konzerten auftauche und mit Freude an die Sache herangehe, ist Beweis genug. Das war früher nicht so, da war mir alles egal.“ Eddie Wuebben trafen die beiden anderen in Los Angeles, auch er hatte gegen ähnliche Dämonen anzukämpfen. „Wir alle kommen aus einem schweren Ort der Zerstörung, jeder für sich. Wir hatten Drogenprobleme und konnten erst aus diesen Zirkeln ausbrechen, als wir zusammenfanden und gemeinsam Musik kreierten. In gewissen Phasen unseres Lebens hatten wir keine Hoffnung mehr – die Band hat uns aber gerettet. Es fühlt sich gut an, offen und ehrlich darüber zu reden, weil es ein Teil des Genesungsprozesses ist. Allein schon immer noch hier zu sein und mit dir über unsere Musik und unser Leben reden zu können, ist ein schönes Gefühl.“