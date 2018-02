Asten für Mutter-Mörder „heiße“ Anstaltsadresse

Matthias Sch. war wegen einer psychotischen Störung bereits in der Vergangenheit in psychiatrischer Betreuung, ist auch stationär behandelt worden. Verfolgungswahn und Angstzustände plagten den 28-Jährigen, sie dürften auch der Auslöser für den Mord an Mutter Eleonore (63) gewesen sein. Eine gerichtlich angeordnete Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher scheint sehr wahrscheinlich – siehe auch „Daten & Fakten“ unten.