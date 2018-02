Promi-DJ als Opfer eines frechen Einbrechers

Mit dem Hitparaden-Erfolg „Ab in den Süden“ wurde Andreas Witek, alias „DJ The Wave“, berühmt. Am Donnerstag erkor ein frecher Einbrecher das schmucke Einfamilienhaus des Musikers in Marchtrenk zum Objekt seiner Begierde. Schaurig: Witeks Ehefrau Sandra stand in der Küche plötzlich einem wildfremden Mann gegenüber.