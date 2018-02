Räuber bedroht Imbiss-Besitzerin mit Messer

Es war gegen 1.20 Uhr als der Unbekannte bei dem Imbiss auf der Pernerinsel in Hallein auftauchte. Über die unversperrte Tür gelangte der Täter in das Innere des Würstelstandes. Er verlangte von der Besitzerin Geld und um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er sie dabei mit einem Messer. Nachdem der Mann, der sich das Gesicht verhüllt hatte, das Geld eingesteckt hatte, floh er zu Fuß über eine kleine Brücke und stieg in der Nähe offenbar in ein Auto ein.