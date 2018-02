Abriss des KTZ-Gebäudes in Klagenfurt beginnt

„In der Innenstadt tut sich nichts“, hört man in Klagenfurt immer wieder. Nun plötzlich zeichnen sich gleich drei Großbaustellen ab. Nach der Errichtung des Vitaneums am Benediktinerplatz und der Sanierung des Moser-Verdino erfolgt in Kürze auch der Abriss des ehemaligen KTZ-Gebäudes.