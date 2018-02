Touristinnen posieren vor gestrandetem Blauwal

Was haben sich die Touristen bei dieser Aktion gedacht? Als in Punta Delgada in Chile ein Blauwal angespült wird, zeigen sie kein Mitgefühl und posieren auf dem toten Tier. Jemand ritzte sogar die Liebesbotschaft "Ana te amo" (Ana, ich liebe dich) in die Haut des Meeressäugers. Ein Mitarbeiter von Greenpeace dokumentierte die schändlichen Taten.