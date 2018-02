Fragezeichen über City Point bleiben

Neue Großmieter in Verhandlung mit SCW

Mit vielen Leerständen kämpft auch die SCW in Wels, doch es geht aufwärts. Nachdem 2016 die CBRE-Group die SCW übernommen hatte, wurde eine Neugestaltung angekündigt, die aber auf sich warten lässt. Centerleiter Gernot Jung will nun einige dicke Fische an der Angel haben.