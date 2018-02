Stabilität Wiens wichtiger als Liederbücher

Altmaier über SPD: „Sind in Gottes Hand“

Ein tatsächliches Zustandekommen der eigentlich schon beschlossenen Neuauflage der Großen Koalition in Deutschland von CDU/CSU mit der SPD hält Kanzleramtsminister Peter Altmaier noch für ziemlich gefährdet. Das SPD-Mitglieder-Votum darüber in könnte diese Regierung am 4. März durchaus noch verhindern. Altmaier: „Bei Abstimmungen ist man immer in Gottes Hand.“ Auch Abgeordnete der CDU und der CSU deuten bei kurzen Gesprächen auf den Gängen des Bundestags an: Die GroKo in Deutschland ist längst noch nicht fix - und damit drohen dem Nachbarn Neuwahlen. Dabei ziemlich fix inkludiert: weitere starke Verluste für die SPD und eine neuerliche Stärkung der AfD.