Peugeot 508: Der Neue wird ein Kopf-Verdreher

Als Motoren gibt es zum Start zwei Vierzylinderbenziner mit 180 PS und 225 PS sowie drei Diesel mit 130 PS, 160 PS und 180 PS. Als Getriebeoption zieht die neue Achtgangautomatik in den 508 ein. Wie beim Vorgänger wird es im Herbst 2019 auch eine hybridisierte Variante geben, diesmal allerdings in Kombination mit einem Benziner, nicht mehr mit einem Diesel. Auch der Allradantrieb fällt weg, weil der E-Motor nicht mehr an der Hinterachse sitzt. Dafür gibt es allerdings einen Steckdosenanschluss. Die Systemleistung soll rund 300 PS betragen, die elektrische Reichweite 60 Kilometer. In Sachen Elektronik und Assistenzsysteme fährt das neue Markenflaggschiff voll auf. An Bord sind unter anderem Nachtsichtsystem, Totwinkelwarner und Spurhaltehelfer.