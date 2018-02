Ferrari und Mercedes stellen neue Autos vor

Mit dem fast komplett in rot lackierten Ferrari SF71H will Formel-1-Pilot Sebastian Vettel den nächsten Angriff auf die Weltmeisterschaft starten. Die Scuderia stellte den Boliden am Donnerstag in Maranello vor. "Das Auto ist ein großer Schritt zum vergangenen Jahr", sagte Vettel: "Du willst rein und auf die Strecke", betonte der Deutsche.