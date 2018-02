Hund „Falco“ rettet Verletzten vor dem Erfrieren

Mann stürzte auf Asphaltboden

Denn dieser war Stunden zuvor am Heimweg - vermutlich wegen seiner Alkoholisierung - gestürzt und auf den harten Asphaltboden gefallen, wo er bei eisiger Kälte schwer verletzt liegen blieb. "Ich sah eine Gestalt, wusste gar nicht, was es war und traute mich gar nicht recht hin", erzählt die Mühlviertlerin. Sie rief per Handy ihren Mann, der auch gleich kam. Der stark blutende Pensionist hob kurz den Kopf, dann wurde er auch schon vom Notarzt ins Krankenhaus Rohrbach gebracht.