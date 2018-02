HSV-Jungstar baut Unfall nach Alko-Fahrt

Der 19-jährige Vasilije Janjicic war in der Nacht auf Donnerstag in Hamburg in einen Autounfall verwickelt – alkoholisiert und ohne Führerschein. Der Schweizer fuhr mit 160 km/h durch den Elbtunnel, touchierte beim Spurwechsel ein anderes Fahrzeug und löste damit einen Crash aus, an den mehrere Autos beteiligt waren.