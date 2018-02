62 Unternehmer verweigern TVB-Abgabe

Der Innsbrucker Anwalt Matthias Paul Hagele betont in dem Brief an die Aufsichtsbehörde und LH Günther Platter, dass die Unternehmer „keinesfalls Querulanten“ seien und man nicht andere Personen „vernadern“ möchte. Grund sei die erschütterte Vertrauensbasis zur TVB-Führung und der Zweifel, ob sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig gehandelt worden sei.Es geht – wie berichtet – um den geleasten 120.000 Euro teuren Elektro-Pkw der Marke Tesla, der dem Geschäftsführer zur Verfügung gestellt wurde. An das Land erging ein Katalog mit 14 konkreten Fragen.Unternehmer stellen

14 Fragen an das Land

Unter anderem geht es dabei um folgende Punkte: Wer war der Initiator des Ankaufs? Wie wurde dies gerechtfertigt? Wann wurde das Auto bestellt (schon vor oder nach der Vorstandsentscheidung)? Welche Leistungen erbringt Tesla im Rahmen der angeblichen Werbekooperation? Erhielt der Aufsichtsratschef eine Provision? Mit welchen Anteilen wird das Fahrzeug vom Geschäftsführer für Privatfahren genutzt?