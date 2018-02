Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der fünfjährige Kater Messi ist in Bisamberg, Hagenbrunnerstraße entwischt. Er hat getigertes Fell mit weiß, wiegt ca. vier Kilogramm und hat eine charakteristische weiße Schwanzspitze. Messi ist kastriert, gechippt und bei Animaldata registriert. Leider kennt er sich in der neuen Umgebung überhaupt nicht aus, da er erst kürzlich übersiedelt ist. Ursprünglich stammt er aus Langenzersdorf, daher ist es auch gut möglich, dass er sich am Weg in sein voriges Zuhause befindet. Hinweise bitte an Tel.: 0664/21 88 114.