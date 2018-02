Dem Leben wieder Farben geben

Geschichten von der Flucht

Junge Familien, die ihre alten Eltern zurücklassen mussten. Kinder, die zu Vollwaisen wurden. Menschen, die ihr gesamtes Hab und Gut zurückgelassen haben, um vor den Bomben zu fliehen. Und immer wieder Terror, Gewalt, Zerstörung, Krieg. Der ist immer ganz nahe, auch hier. Die syrische Grenze ist nur 15 km entfernt. Der Gedanke daran, dass das meine Eltern, meine Kinder sein könnten, den verdränge ich schnell wieder, er ist einfach nicht auszuhalten für mich. Jordanien hat mit dem „Jordan Compact“ 2016 zwei Maßnahmen ergriffen, um die Dauer-Flüchtlingskrise auch in Entwicklungsmöglichkeiten für das Land umzukehren: Legalisierung der Flüchtlinge in vielen Bereichen des Arbeitsmarktes und eine Bildungsoffensive, jedes schulpflichtige Flüchtlingskind soll auch Schulbildung bekommen. Dafür wird in Doppelschichten unterrichtet, am Vormittag gehen jordanische Kinder zur Schule, am Nachmittag syrische Kinder. Ein gesellschaftlicher Kraftakt! Caritas Österreich unterstützt hier viele Projekte, Schulen, Spitäler, Kinderschutzzentren – Kinderarbeit und Zwangsverheiratung junger Mädchen bleiben große Themen für Menschen in finanzieller Not.