Ob Märchen oder Drama: Diese Frauen behaupten sich

Als Favoritin auf den Academy Award in der Hauptdarstellerinnen-Kategorie geht Frances McDormand (60) ins Rennen. Die US-Amerikanerin gehört seit ihrer ebenfalls mit dem Goldbuben prämierten Leistung in "Fargo" (1996) zu den Renommiertesten, sicherlich aber Mutigsten ihrer Zunft, die sich vorwiegend abseits des Mainstreams bewegt. In Martin McDonaghs "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" glänzt sie als desillusionierte, zu allem bereite Mutter einer ermordeten Tochter, die einen persönlichen Rachefeldzug gegen die aus ihrer Sicht untätige Polizei startet. Trotz unzähliger Kraftausdrücke und explizitem Gestus überzeugt McDormand auch in ruhigeren Momenten, wofür es bereits einen Golden Globe gab.