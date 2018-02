Betriebe machen sich für die Umwelt stark

Klimaneutral, energieautonom und nachhaltig soll das Land Salzburg bis 2050 sein. Dieses ambitionierte Ziel hat sich die Salzburger Landesregierung mit der Klima- und Energiestrategie „SALZBURG 2050“ gesetzt. Bereits 14 Salzburger Betriebe sind als Partner mit an Bord auf dem Weg in eine umweltfreundliche und energieeffiziente Zukunft. Bislang konnten dadurch 870 Tonnen an Co2 eignepart werden.