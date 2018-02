Jane Seymour mit 67 Jahren erneut im „Playboy“

In der Rolle der Dr. Quinn in der gleichnamigen Serie schrieb Jane Seymour in den 90er-Jahren Fernsehgeschichte, als Bond Girl verdrehte sie bereits 1973 dem damaligen 007 Roger Moore in "Leben und sterben lassen" den Kopf. Dass sie auch heute noch alle Blicke auf sich ziehen kann, das beweist Jane Seymour jetzt mit einem äußerst verführerischen Shooting für den "Playboy". Mit 67 Jahren ließ die Schauspielerin noch einmal (fast) alle Hüllen fallen und scheint sich dabei richtig gut zu fühlen.