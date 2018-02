Saoirse Ronan plant Oscar-Partynacht mit Mama

Die Schauspielerin und ihre Mutter haben eine wunderbare Beziehung zueinander und sie berichtet von dem positiven Einfluss ihrer Eltern: "Schon in jungen Jahren habe ich Hauptrollen übernommen und mit älteren Darstellern zusammengearbeitet. Dank meiner Eltern wusste ich immer, wer ich war. Genauso wie mein Charakter in "Lady Bird" wusste ich, wer ich sein möchte und damit kann ich mich sehr gut identifizieren." Jedes Mal, wenn die Irin mit ihrer Familie und ihrem Hund Fran per Video telefoniert, wird sie daran erinnert, was wirklich wichtig ist und dann ist die Welt für sie wieder in Ordnung.