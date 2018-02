Täuschte Klagenfurter einen Raub vor?

Ein Klagenfurter (20) verständigte in der Nacht auf Donnerstag die Polizei und gab an, von mehreren Männern in seiner Wohnung überfallen und zusammengeschlagen worden zu sein. Dabei sollen die Täter dem Burschen auch 1100 Euro gestohlen haben. Bei der Einvernahme verstrickte sich das Opfer in immer mehr Widersprüche.