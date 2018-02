Erster Blick auf Geburt von Supernova

Wovon professionelle Astronomen seit Jahrzehnten träumen, ist ausgerechnet einem Hobbysterngucker gelungen: Der argentinische Amateurastronom Victor Buso hat durch puren Zufall einen Blick auf die Geburt einer Supernova erhascht. "Das ist wie ein Hauptgewinn in der kosmischen Lotterie", erklärte der Astronom Alex Filippenko von der University of California in Berkeley, der mit weiteren Wissenschaftlern in der Fachzeitschrift "Nature" über die Beobachtung berichtete.