„Krone“ testet Österreichs ersten Apple-Store

Weißer Sandstein aus Portugal und helles Holz als Kontrast zu den vielen bunten und blinkenden Geräten: Am Samstag eröffnet der US-Riese Apple in der Kärntner Straße 11 in Wien seinen ersten Store in Österreich. Der Ansturm wird erwartungsgemäß groß. Die "Krone" sah sich den "Technik-Tempel" vorab an.