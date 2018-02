45-jähriger Kasai will bei Olympia 2022 starten

Der Japaner, der 1992 schon Skiflug-Weltmeister in Harrachov war, geht davon aus, dass er noch zu wesentlich mehr imstande ist als in Pyeongchang bewiesen. "Ich habe nur die Hälfte von dem gezeigt, was ich kann. Die andere Hälfte werde ich in vier Jahren zeigen", kündigte Kasai an. In Südkorea belegte er die Ränge 21 und 33, auch mit dem Team verpasste er eine Medaille deutlich. Bei den Spielen in Peking wird der Veteran 49 Jahre alt sein.