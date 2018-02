Verteilen von Strafen ist eine reine Frauensache

Über mangelnde Arbeit können sich die fünf Ladys (drei Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte) in der CBE-Abteilung der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach nicht beschweren. Das CBE steht für Cross Border Enforcement. Also für die Verfolgung von Strafen ausländischer Verkehrsteilnehmer – und die werden von Tag zu Tag mehr. Denn seit Herbst übernehmen die fünf Damen im Rahmen des Dezentralisierungs-Projekts des Landes in Etappen die Aufgaben der anderen Bezirksbehörden. Nur noch Vöcklabruck fehlt auf der Liste.