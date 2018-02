Helene Fischer: Ausgefallene Wien-Shows im Herbst

Ursprünglich waren von 13. bis 18. Februar fünf Konzerte von Helene Fischer in der Stadthalle angesetzt. Nachdem die Sängerin aber bereits in der Woche davor sämtliche Berlin-Gigs aufgrund eines akuten Infekts absagen musste, traf es auch die ersten beiden Wien-Auftritte. Ihre Shows am 16., 17. und 18. Februar gingen schließlich wie geplant über die Bühne. Im Sommer ist Fischer dann nochmals in Wien zu Gast: Am 11. Juli gibt sie ein Open-Air-Konzert im Ernst-Happel-Stadion.