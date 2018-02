Erste Auslandsreise führte Sobotka nach Berlin

Wolfgang Sobotka hat am Mittwoch und am Donnerstag seine erste Auslandsreise als Nationalratspräsident absolviert. Diese führte den ÖVP-Politiker nach Berlin, wo er im Bundestag und im Kanzleramt empfangen wurde. Im Fokus standen dabei Österreichs bevorstehender EU-Vorsitz und die Rolle unseres Landes am Balkan. Zur Sprache kamen auch die Regierungsbeteiligung der FPÖ sowie parlamentarische Themen.