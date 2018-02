„Metal Gear Survive“: Wurmloch zur Mutantenwelt

Konami zelebriert die Veröffentlichung seines Action-Adventures "Metal Gear Survive" mit einem neuen Trailer. Das Game spielt nach den Ereignissen von "Metal Gear Solid V: Ground Zeroes" und entführt die Spieler durch ein Wurmloch in eine mysteriöse Welt voller Mutanten, in der sie überleben und einen Weg zurück finden müssen. "Metal Gear Survive" gibt es für PC, PS4 und Xbox One.