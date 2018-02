Ziemlich bester Freund als Arzt mit Nebenwirkungen

Er ist ein "Arzt mit Nebenwirkungen", ja, eigentlich ein Schlitzohr, dessen betrügerisch-charmante Art meist Wirkung erzielt. So etwa an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, auf dem Docteur Knock (Omar Sy) das Weite vor rabiaten Schuldnern sucht, zugleich aber ranziges, mit Orangenblüten versetztes Walfett sonnengebeizten Damen als Salbe der Superlative andreht. Ja, er übernimmt sogar eine Praxis in einem idyllischen Dorf.