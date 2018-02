Köpfe, Babydrachen und Gesichtsverhüllungen

Die "Operation Gucci" ist eindeutig gelungen, denn über kaum eine Modenschau der Mailänder Modewoche ist in den vergangenen Jahren so gestaunt worden, wie über jene, die Designer Michele Alessandro jetzt für die italienische Edelmarke inszeniert hat. In einem Operationssaal ließ er Models mit künstlichen Nachbildungen ihrer Köpfe unterm Arm defilieren, anderen gab er Babydrachen in die Hand oder schickte sie mit Gesichtsverschleierungen über den Laufsteg, was einige Produkte in Österreich vermutlich wegen des Verhüllungsverbotes nicht verkaufbar macht.