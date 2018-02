Klingt Violine aus Pilzholz besser als Stradivari?

Fachpublikum lobt Pilzholzgeige in höchsten Tönen

Vor ein paar Jahren gelang es ihm, die Dichte von Ahorn- und Fichtenholz nachträglich zu verringern. Er setzte dafür den Baumpilz Xylaria longipes ein. "Das Elegante an unserem Pilz ist, dass er vor allem die dickwandigen Spätholzzellen abbaut", sagt Schwarze. Zurück bleibt ein Holz mit geringerer Dichte, ähnlich dem Holz der Stradivari-Geigen, das Klang besser transportiere. Mit so manipuliertem Pilz-Holz ließen die Empa-Forscher eine Geige nach klassischem Muster bauen und: Ein Fachpublikum lobte das Instrument in den höchsten Tönen. Als Geiger Matthew Trusler 2009 hinter einem Vorhang verschiedene Geigen spielte, fanden mit Abstand die meisten Zuhörer die Pilzholzgeige am klangvollsten: 90 von 180 Zuhörern. Die Stradivari fanden nur 39 am besten.



Schon im Jahr 2009 wurde ein Publikum zum Vorführtest einer Pilzholzgeige geladen: