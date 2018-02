Gasser ging vor Gold-Triumph durch schwere Zeiten

Unglaubliche Erfolgsserie

Dem Erfolg tat das keinen Abbruch. Gasser holte sich zum WM-Gold noch die kleine Weltcup-Kristallkugel für die Disziplinwertung im Big Air und die große als Freestyle-Gesamt-Weltcupsiegerin. Außerdem machte sie bei den X Games einen kompletten Medaillensatz komplett - Gold im Slopestyle in Lillehammer, Silber im Big Air in Aspen und Bronze im Big Air in Lillehammer. In der Vorbereitung auf die neue Saison erlitt Gasser Anfang August auf der Mattenanlage in Toyama (Japan) eine Prellung des Schienbeinkopfes im linken Bein. Im November prellte sie sich im Rahmen des Weltcup-Gewinns in Peking - der insgesamt siebente ihrer Karriere (6 Big Air/1 Slopestyle) - die Ferse im rechten Fuß, es bildete sich ein Bluterguss an der Knöchel-Innenseite. Erneut folgte eine Pause und der Comeback-Sieg bei den X-Games in Aspen. Sie ist solche Zwischenfälle aber mittlerweile gewöhnt. "Mein Papa sagt immer, eine Verletzung im Winter gehört dazu."