Banken: Immer noch gestaffelte Mahnspesen!

AK Präsident Erwin Zangerl: „Alle Preisinformationen müssen dem Stand der aktuellen Judikatur entsprechen, korrekt und transparent sein. Generell muss bei Bankspesen das Augenmaß gewahrt bleiben, gerade bei jenen Menschen, die sich mit der Rückzahlung ihres Kredits eh schon schwer tun.“ Dies richtet sich ganz klar an die Adresse der Bankmanager, die allein für die Spesen- und Gebührengestaltung verantwortlich sind, und nicht an die einzelnen Bankmitarbeiter, die sich täglich nach Kräften bemühen, in einem für sie teilweise rauen Umfeld ihre Kunden bestmöglich zu beraten, zu versorgen und zu bedienen. AK Präsident Zangerl: „Sollten einige Geldinstitute künftig tatsächlich Mahnspesen verrechnen, die der Judikatur des OGH widersprechen, wird die AK Tirol das aufzeigen und Betroffene in ihren Rechten unterstützen.“