Bronze! ÖSV-Kombinierer glänzen im Teambewerb

Die österreichischen Nordischen Kombinierer haben sich auch in Pyeongchang als Medaillengaranten erwiesen. Nach Lukas Klapfer (Einzel Normalschanze) eroberte am Donnerstag auch das Team mit Wilhelm Denifl, Lukas Klapfer, Bernhard Gruber und Mario Seidl Bronze. Als beste Springer mussten die ÖSV-Athleten in der 4x5-km-Langlauf-Staffel nur Topfavorit Deutschland und Norwegen den Vortritt lassen.